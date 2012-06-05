ЛЖД инвестировала в ремонт и модернизацию вокзала станции Львов почти 28 млн грн

Львовская железная дорога инвестировала в ремонт и модернизацию объектов вокзала станции Львов 27,8 млн грн собственных средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

По информации ЛЖД, на сегодняшний день максимальная пропускная способность вокзала станции Львов составляет 45,5 тыс. пассажиров в сутки, однако реальный пассажиропоток составляет 15-18 тыс. пассажиров в сутки в зависимости от дня недели или чуть больше трети возможностей вокзала.

В ходе работ по ремонту и модернизации вокзала на станции Львов, в частности, обустроена парковка стоимостью 8,8 млн грн, отремонтированы лестницы восточной и западной стороны вокзала, выполнено благоустройство прилегающей территории, проведены работы по ремонту перронов и переходов через пути с устройством направляющих для людей с ограниченными физическими возможностями, выполнены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений пригородного вокзала ст. Львов. Кроме того, помещения и залы ожидания, 1 и 2 перроны вокзала оснащены устройствами Wi-Fi.

Также в ЛЖД сообщили, что в ходе подготовки к чемпионату Европы по футболу Евро-2012 на протяжении 2011-2012 годов ЛЖД осуществила работы по комплексному ремонту вокзалов станций Трускавец, Мостиска-II, Чоп, Ужгород, Вадул-Сирет, Сарны, Ягодин и Ковель.

Также железнодорожники отремонтировали медпункты и фельдшерско-акушерские пункты пограничных станций Чоп, Вадул-Сирет, Мостиска-II и Ягодин. Все они обеспечены необходимым общемедицинским оборудованием, мебелью и инвентарем согласно табелю оснащения медпункта и готовы к обслуживанию пассажиров.

Кроме этого, на вокзалах станций Чоп и Ужгород усовершенствованы системы видеонаблюдения.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций. Львовская железная дорога в 2011 году увеличила пассажирские перевозки на 2,2% по сравнению с 2010 годом - до 70,554 млн пассажиров. Перевозки грузов в 2011 году выросли на 12,3% по сравнению с 2010 годом — до 23,07 млн тонн.

Государственное территориально-отраслевое объединение «Львовская железная дорога» (ЛЖД) отобрала банк Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций на 75 млн долларов.