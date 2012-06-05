ЮЖД открыла после реконструкции вокзал Харьков-Балашовский

Южная железная дорога (ЮЖД) открыла вокзал Харьков-Балашовский после проведенной реконструкции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ЮЖД.

По словам начальника ЮЖД Виктора Остапчука, станция Харьков-Балашовский оснащена турникетами, которые позволят достичь безубыточности пригородных перевозок.

Кроме того, после проведения Евро-2012 количество пригородных электропоездов на ст. Харьков-Балашовский віросло более чем 2 раза — с 5 до 11 пар (22 электропоезда) за счет перевода части маршрутов со станции Харьков-Пассажирский.

В. Остапчук отметил, что во время Евро-2012 вокзал Харьков-Балашовский, расположенный в десяти минутах ходьбы от стадиона «Металлист», при необходимости будет готов принять дополнительные чартерные рейсы поездов с болельщиками из Донецка и Киева.

Всего за время подготовки к чемпионату Европы по футболу Евро-2012 ЮЖД завершила реконструкцию вокзальных комплексов Красноград и Харьков-Балашовский, а также вокзалов в Сахновщине, Селещине, Кегичевке, Орельке.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Российской империи (1869 г.) и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.

Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.

Уставное территориально-отраслевое объединение «Южная железная дорога» (ЮЖД) отобрала банк Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций на 250 млн долларов.