«Визз Эйр Украина» в сентябре откроет рейс из Киева в Кутаиси

Украинская бюджетная (лоукост) авиакомпания «Визз Эйр Украина» планирует в сентябре 2012 года открыть рейс из Киева в Кутаиси (Грузия).

Как говорится в сообщении компании, рейс Киев-Кутаиси «Визз Эйр Украина» будет первым лоукост сообщением между Украиной и Грузией.

Рейс Киев-Кутаиси будет выполняться два раза в неделю в рамках летнего расписания и три раза в неделю зимой.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины, Входит в группу компаний Wizz Air.

На сегодняшний день флот авиакомпании «Визз Эйр Украина» состоит из двух самолетов Airbus A320. Базовый аэропорт - “Киев” (Жуляны).

В 2011 году авиакомпания «Визз Эйр Украина» перевезла 570 тыс. пассажиров.

Wizz Air является крупнейшим лоукост авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Авиакомпания эксплуатирует 38 самолетов Airbus A320 и осуществляет пассажирские авиаперевозки с 15 баз в более чем 70 направлениях в 27 странах.