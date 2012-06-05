В этом году будет отремонтировано и построено более 700 км сельских дорог - Азаров

В текущем году в Украине планируется отремонтировать и построить более 700 км сельских дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров после ознакомления с движением на новой транспортной развязке в районе моста Патона.

«В этом году мы отремонтируем и построим более 700 км сельских дорог – дорог, которые соединяют наши села с районными центрами, городами», - сказал Н.Азаров. Он отметил, что такое масштабное строительство и ремонт сельских дорог будет проведено впервые за 20 лет.

«Впервые за последние 20 лет такое масштабное строительство будет осуществлено»,- сказал Н.Азаров.

Справка УНИАН. В текущем году на строительство, реконструкцию и капремонт дорог из госбюджета запланировано направить 0,5 млрд грн.

Из них на реконструкцию и строительство дорог государственного и местного значения будет выделено 487,579 млн грн, на капитальный ремонт - 12,421 млн. грн.

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