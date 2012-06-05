Определен перечень услуг Интернет, предоставляемых в Украине

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) определила перечень услуг Интернет, предоставляемых в Украине.

Об этом говорится в решении НКРСИ №266 «О принятии за основу проекта Правил осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций (относительно предоставления услуг доступа к Интернету и/или услугам в сети Интернет)», которым располагает УНИАН.

Согласно документу, к услугам по доступу к Интернет и/или услугам в сети Интернет НКРСИ отнесла: подключение конечного оборудования к сети оператора; подключение элементов телекоммуникационных сетей других операторов с целью обмена трафиком; доступ к Интернет по коммутированным и/или выделенным каналам; доступ к Интернет с использованием телекоммуникационных сетей, построенных по технологиям FTTB/FTTH/FTTC; беспроводной доступ к Интернет (Wireless-Internet); предоставление дискового пространства для хранения и обеспечения работы Интернет-сайтов (Hosting); предоставление и/или поддержка работы почтовых ящиков или виртуального почтового сервера (Email-Hosting); размещение на площадке Интернет-сервис-провайдера клиентского оборудования, предназначенного для работы в Интернет (Colocation); предоставление в аренду выделенных и виртуальных серверов; услуга голосовой интернет-телефонии без использования номерного ресурса телекоммуникационных сетей общего пользования; услуга Интернет-видеозвонков и Интернет-видеоконференций; услуга выполнения заказов по предоставлению доступа к просмотру видеоинформации (Video-On-Demand); услуга по построению и/или предоставлению в пользование виртуальных каналов и сетей (Virtual-Private-Network); услуга по отдаленной обработке, хранению и резервированию данных (Cloud-Services); услуги по регистрации автономных систем и/или доменных имен.

Кроме того, проектом Правил определен ряд понятий, относящихся к сфере Интернет, в частности определен статус Интернет-сервис-провайдера, которым является оператор или провайдер телекоммуникаций, который обеспечивает возможность работы в Интернет конечного оборудования (отдельного компьютера или устройства локальной сети) потребителей и/или элементов телекоммуникационных сетей других операторов.

Как сообщал ранее УНИАН, целью принятия проекта Правил, по данным НКРСИ, является обеспечение эффективности осуществления деятельности операторов, провайдеров телекоммуникаций, которые предоставляют потребителям услуги доступа к Интернету и в сети Интернет. Как считают в комиссии, принятие Правил будет «способствовать созданию открытых, недискриминационных и прозрачных условий доступа к рынку телекоммуникаций и обеспечит равенство прав и законных требований субъектов ведения хозяйства». В проекте Правил четко установлен перечень организационных, квалификационных, технологических требований, обязательных для осуществления деятельности субъектами ведения хозяйства во время предоставления таких услуг и др.