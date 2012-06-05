В кассах ДЖД начали работать POS-терминалы для расчета платежными карточками
В кассах станций, расположенных на Донецкой железной дороге (ДЖД), с 1 июня начали работать 22 POS-терминала для обеспечения безналичного расчета за билеты с использованием международных платежных систем — карточек Visa, MasterCard и Maestro, сообщили УНИАН в ДЖД.
В частности, POS-терминалы установлены в кассах Донецка, Луганска, Ясиноватой, Дебальцево, Мариуполя, Красноармейска, Волновахи, Славянска и Краматорска.
Справка УНИАН. Донецкая железная дорога пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).
ДЖД по итогам 2011 года увеличила чистую прибыль на 0,4% по сравнению с 2010 годом — до 101 млн грн.
Донецкая железная дорога отобрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для организации выпуска еврооблигаций на 225 млн долларов.