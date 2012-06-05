ДЖД в течение двух часов ликвидировала сход с рельсов в Горловке поезда Одесса-Луганск

Донецкая железная дорога (ДЖД) ликвидировала аварийную ситуацию, связанную со сходом с рельсов вагона поезда №92 Одесса-Луганск, возникшую сегодня на станции Горловка (Донецкая обл.) в 7:25 утра.

Об этом УНИАН сообщили в ДЖД.

По информации пресс-центра ДЖД, с рельсов одной колесной парой сошел плацкартный вагон, в котором находилось 29 пассажиров. Поезд следовал в направлении Луганска.

«Авария незначительная, никто не пострадал», - отметили в пресс-центре ДЖД.

По информации ДЖД, из-за аварийной ситуации поезд был задержан на 2 часа так как ликвидация аварии проводилась без нарушения графика движения других поездов.

Причины аварии выясняются.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).