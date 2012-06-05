Поезда Hyundai планируют обслуживать в Харькове, Донецке и Львове

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует обеспечить техническое и сервисное обслуживание скоростных поездов Hyundai не только в Киеве, но и в пунктах их назначения — в Донецке, Харькове и Львове.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак.

«Мы должны обеспечить техническое и сервисное обслуживание поездов Hyundai в пунктах оборота — Харькове, Донецке и Львове. Мы должны в ближайшее время решить этот вопрос», - сказал он.

Кроме того, В.Козак сообщил, что с 1 июня вступил в силу договор с компанией «Хюндай Корпорейшн» о сервисном обслуживании поездов Hyundai. Договор подписан на 5 лет.

Для обеспечения обслуживания поездов «Укрзализныця» на базе депо Дарница подготовила Центр технического обслуживания межрегиональных электропоездов.

По словам В.Козака, Центр начнет работать в конце июня 2012 года.

На базе Центра будет работать офис «Украинской скоростной компании», которая занимается реализацией проекта скоростного железнодорожного движения в Украине.

«Мы в состоянии обслуживать «Украинские экспрессы», и обеспечивать европейский уровень качества в области обслуживания современной техники», - сказал В.Козак.

По словам В. Козака, Центр не имеет аналогов в Украине.

«Центр обслуживания скоростных межрегиональных электропоездов существенно отличается от существующих в Украине депо, даже больше — такими депо может похвастаться далеко не каждая страна, например, одно депо такого высокого технологического уровня есть в России и одно — в Финляндии», - сказал он.

Напомним, контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai «Укрзализныця» подписала с корейской компанией Hyundai Rotem.

Справка УНИАН. Работа по организации Центра обслуживания скоростных поездов началась в сентябре 2011 года. В Центре организован вагономоечный комплекс и ремонтно-экипировочный цех.

В ремонтно-экипировочном цехе в ходе технического обслуживания на первом уровне будет осуществляться осмотр ходовых частей поезда: колесных пар, боковин рамы тележек, буксовых узлов, подвесок, редукторов, амортизаторов, оборудования дисковых колесных тормозов, тормозного оборудования, тяговых двигателей, аккумуляторных батарей, компрессоров и др. деталей.

На втором уровне будет осуществляться уборка салонов поезда с помощью пылесосов и дезинфекция санузлов.

На третьем уровне будет осуществляться осмотр кровельного оборудования: токоприемника, главного выключателя, разрядника, изоляторов, токоведущих шин, фильтра системы забора воздуха и др.