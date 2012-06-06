Первый трансконтинентальный перелет завершил самолет на солнечной энергии

Самолет "Солнечный импульс" /Solar Impulse/ успешно завершил первый трансконтинентальный перелет без капли топлива, приземлившись в Марокко.

Посадка "солнцелета", произведенная в международном аэропорту Рабат-Сале во вторник в 23:30 по местному времени /сегодня 02:30 мск/, транслировалась на интернет-сайте проекта, который реализует Федеральный политехнический институт Лозанны /Швейцария/ при поддержке частных компаний и Европейского космического агентства.

За штурвалом машины мощностью всего 40 лошадиных сил и размахом крыльев как у аэробуса А340 /63,4 м/ находился соучредитель и вдохновитель проекта, психиатр и аэронавт Бернар Пиккар.

В свой первый трансконтинентальный полет протяженностью в 2,5 тыс км "солнцелет" отправился 24 мая из места своего основного базирования - военного аэродрома в швейцарском городе Пайерн. Тогда, проведя в воздухе почти 17 часов и преодолев за это время расстояние в 1,2 тыс км, он приземлился в Мадриде. На первом отрезке пути Пайерн-Мадрид машиной управлял другой соучредитель проекта, инженер и летчик Андре Боршберг.

Изначально планировалось, что самолет весом 1,6 тонны и стоимостью 80 млн евро продолжит полет в прошлый понедельник, 28 мая. Однако вылет был отложен из-за неблагоприятных погодных условий, к которым столь чувствителен моноплан, двигающийся со средней скоростью 50 км в час при помощи четырех электромоторов, работающих от 12 тыс фотоэлементов.

В 2014 году участники проекта "Солнечный импульс" надеются облететь Землю без капли топлива в несколько этапов и доказать, что альтернатива невозобновляемым источникам энергии существует. Для этого готовится новый самолет, передает ИТАР-ТАСС.