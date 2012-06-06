На ж/д станциях во время Евро-2012 будут патрулировать военнослужащие Госспецтрансслужбы

Военнослужащие Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры Украины осуществляют патрулирование на железнодорожных станциях во время проведения Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, за минувшие сутки - с 8.00 5 июня до 8.00 6 июня 2012 года - от подразделений Госспецтрансслужбы привлечено 44 военнослужащих.

Личный состав подразделений осуществляет патрулирование на железнодорожных станциях ст. Львов – главный, ст. Червоноград, ст. Чоп, ст. Харьков, ст. Левада, ст. Основа.