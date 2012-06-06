На ж/д станциях во время Евро-2012 будут патрулировать военнослужащие Госспецтрансслужбы
10:32, 06 июня 2012Транспорт/Связь
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Военнослужащие Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры Украины осуществляют патрулирование на железнодорожных станциях во время проведения Евро-2012.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, за минувшие сутки - с 8.00 5 июня до 8.00 6 июня 2012 года - от подразделений Госспецтрансслужбы привлечено 44 военнослужащих.
Личный состав подразделений осуществляет патрулирование на железнодорожных станциях ст. Львов – главный, ст. Червоноград, ст. Чоп, ст. Харьков, ст. Левада, ст. Основа.
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