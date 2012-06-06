«Дельта-лоцман» запустило в эксплуатацию Речную информационную систему РИС-Днепр

Госпредприятие «Дельта-лоцман» запустило в эксплуатацию на реке Днепр Речную информационную систему (РИС-Днепр) - службу сбора, обработки и анализа информации по обеспечению речного судоходства, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

По информации пресс-службы, с помощью РИС-Днепр осуществляется отслеживание движения всех судов, следующих по реке. При обнаружении судна служба устанавливает и поддерживает с ним постоянную связь.

Для безопасного управления судном судоводители смогут получить информацию об условиях плавания по водному пути, движении и дислокации транспортного и технического флота, состоянии гидротехнических сооружений, расписании открытия камер шлюзов и т. д.

Кроме того, судоводители, судовладельцы, портовые операторы, экспедиторы смогут воспользоваться и информационно-логистическими услугами инфраструктуры.

Для надлежащего покрытия инфраструктуры всей трассы Днепра на судовом ходе расположены 30 постов инфраструктуры. В частности, 6 постов размещены на судоходных шлюзах Днепровского каскада, остальные 24 автоматизированных поста расположены на базе действующей инфраструктуры (мачты, другие конструкции) операторов мобильной связи.

По словам директора государственного предприятия «Дельта-лоцман», в состав которого входит РИС-Днепр, Александра Голодницкого, количество постов инфраструктуры на Днепре обусловлено необходимостью обеспечения покрытия судового хода реки.

«Техническим заданием предусматривалось покрыть не менее 95% судового хода реки. На сегодня судовой ход от устья Днепра до Вышгорода покрыт на 100% », - отметил А. Голодницкий.

Справка УНИАН. Судовой ход Днепра условно разделен на 6 зон согласно количеству судоходных шлюзов на реке, и информация о судоходной обстановке на указанных участках реки постоянно, в режиме реального времени, появляется на экранах каждого субцентра РИС, а также на экранах главного центра системы, расположенного в Одессе.

Региональные центры РИС расположены в Киеве (для РИС-Днепр) и Измаиле (для РИС-Дунай). Шесть региональных субцентров РИС-Днепр расположены на шлюзах Днепровского каскада в городах Днепропетровск, Запорожье, Херсон. Кроме этого, вдоль Днепра от устья до Киевского шлюза в городе Вышгород (Киевская обл.) установлены 24 базовые станции автоматизированной идентификационной системы (АИС).