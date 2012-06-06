В домене .UA с июня можно использовать апостроф при регистрации доменных имен

С июня при регистрации украинских кириллизированных доменных имен в домене .UA стало возможным использовать украинскую букву «апостроф». Об этом сообщили УНИАН в компании «Хостмастер».

Сейчас такие имена можно создавать в публичных доменах .COM.UA, .KIEV.UA, .DONETSK.UA, .DN.UA, .KHARKOV.UA и .KH.UA.

Согласно сообщению, вступила в действие соответствующая обновленная версия регламента IDN-доменов, и вскоре все публичные домены, работающие с IDN (содержащие символы кириллического алфавита), обновят свои таблицы и смогут регистрировать имена с апострофами.

При наборе апострофа, следует учитывать, что в английском языке апостроф используется не как буква, а как символ пропуска букв, в украинском апостроф является полноценной буквой, и для него предусмотрен буквенный символ кодировки, отличный от кодировки апострофа-знака, который имеется на клавиатуре. Чтобы использовать букву «апостроф», например, в операционной системе Windows, необходимо, удерживая клавишу alt, набрать на цифровой клавиатуре "700", и именно такой символ можно использовать в названии украинского кириллизированного домена.

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» создано в 2001 году, компания является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.