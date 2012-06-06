С 1 июня заработал договор УЗ с Hyundai об обслуживании поездов «Украинский экспресс»

1 июня 2012 года вступил в силу договор о сервисном обслуживании компанией Hyundai Corporation электропоездов «Украинский экспресс» производства компании Hyundai Rotem.

Об этом УНИН сообщил генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Владимир Козак.

Согласно договору, подписанному на 5 лет, компания Hyundai Corporation будет нести ответственность за сервисное и гарантийное обслуживание скоростных поездов.

Детали, которые потребуют замены в течение действия гарантийного срока, компания Hyundai Corporation будет предоставлять бесплатно.

Hyundai Corporation гарантирует, что экспресс сможет пройти 1600 км и вернуться в депо в исправном техническом состоянии за один рейс.

В случае, если поезд не выйдет в рейс или остановится из-за неисправности, предусмотрены штрафные санкции.

Кроме того, договор предусматривает, что корейская сторона подготовит украинских специалистов, которые смогут обслуживать и ремонтировать скоростные поезда Hyundai в Украине.

«Предполагается, что в дальнейшем для подготовки кадров «Укрзализныця» заключит договор с Hyundai Corporation на обучение молодых специалистов. По истечении пятилетнего периода украинские железнодорожники примут функцию по обслуживанию скоростных электропоездов на себя», - сказал В. Козак.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

С 27 мая до 1 сентября поезда Hyundai из Киева в Харьков следуют 4 часа 25 мин. со скоростью более 106 км в час, из Львова в Киев - 4 часа 55 мин. со скоростью свыше 116 км в час. Из Киева в Донецк поезд будет курсировать с начала июня со скоростью свыше 112 км в час, преодолевая расстояние между городами за 6 час. 30 мин.

Всего 912,5 км пути на национальном скоростном коридоре Львов-Киев-Харьков-Донецк на начальном этапе поезда Hyundai будут преодолевать со скоростью до 160 км в час, 398,1 км - до 140 км в час, 438,1 км - до 120 км в час.

На начальном этапе в сообщении Киев-Харьков будут курсировать 2 пары поездов, Киев-Львов - 1 пара поездов Hyundai. Остальные электропоезда Hyundai в Львовском и Донецком направлениях планируется назначить в первой декаде июня.