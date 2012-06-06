ПЖД за 5 мес. выплатила в бюджеты всех уровней и фонд соцстрахования 1,203 млн грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за январь-май 2012 года выплатила в бюджеты всех уровней и фонды социального страхования 1,203 млрд гр — на 5,2% больше, чем было запланировано и на 6,3% больше, чем за 5 месяцев 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в ПЖД.

В частности, в государственный бюджет за пять месяцев 2012 года выплачено 592,201 млн грн, в том числе НДС — 428,269 млн грн, в местные бюджеты — 170,474 млн грн. Взносы в государственные целевые фонды социального страхования составили 440,649 млн грн.

В мае 2012 года ПЖД железная перечислила в бюджеты всех уровней и фондов социального страхования 287,5 млн грн — на 24,1% юбольше, чем планировалось и на 14,1% больше, чем в мае 2011 года.

Кроме того, в мае 2012 года ПЖД заплатила 32,463 млн грн налога на прибыль и 129,886 млн грн НДС.

Справка УНИАН. Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2011 году ПЖД увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,7 млн тонн.

Напомним, в начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.