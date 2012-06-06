«Украинский экспресс» Hyundai пройдет 1 млн км за 1,5 года

Скоростной «Украинский экспресс» Hyundai при 3 рейсах в среднем за сутки будет проходить около 1500 км, а 1 млн км он пройдет примерно за 1,5 года.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Владимир Козак.

По его словам, согласно договору о сервисном обслуживании компанией Hyundai Corporation электропоездов «Украинский экспресс» производства компании Hyundai Rotem, после 1 млн км, пройденных поездом, корейские специалисты в течение 4 дней выполнят полный демонтаж поезда, разборку и чистку основного реле, демонтаж и чистку тележки и соединительных компонентов, покраску и замену элементов.

После прохождения 120 тыс. км будет выполняться химчистка и санитарная обработка всех поверхностей в салонах вагонов, в частности, пола, дверей, окон, панелей, систем кондиционирования и освещения, внутренних приборов. Также будут заменены расходные материалы и выполнена функциональная проверка основного оборудования систем отопления, вентиляции, кондиционирования, тормозов, силовой установки, сигнализации, радиосвязи, систем безопасности. Кроме того, при необходимости будет выполнено устранение неисправностей электропоездов и обточки колес.

Всего техническая станция «Дарница» будет выполнять профилактические и ремонтные работы по техническому обслуживанию «Украинских экспрессов» после пробега 20±1,2 тыс. км, 120 ± 10 тыс. км, 500 ± 40 тыс. и 1 млн ± 80 тыс. км.

Плановые ремонты будут осуществляться только в депо «Дарница», текущий ремонт - в пунктах оборота во Львове, Днепропетровске, Одессе - на путях моторвагонных депо, в Харькове и Донецке - на путях ремонтно-экипировочных депо.

В этих пунктах после пробега 1600 ± 20% км будет выполняться заправка системы водоснабжения, очистка баков вакуумных туалетов, влажная уборка в салонах и туалетах, наружная мойка вагонов, визуальный контроль основным оборудованием электропоезда, функциональные испытания предохранительных компонентов с использованием системы контроля, диагностики и управления.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.