«Украинский экспресс» отправился в первый рейс по маршруту Киев-Донецк

«Украинский экспресс» - межрегиональный электропоезд производства Hyundai Rotem - 7 июня вышел в первый рейс по маршруту Киев – Донецк.

Как передает корреспондент УНИАН, поезд № 153/154 будет отравляться из Киева согласно графику в 6.05 и будет прибывать в Донецк в 12.45.

По маршруту поезд двигается со скоростью от 90 до 160 км в час.

Во время первого рейса «Украинского экспресса» первый заместитель генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Сергей Болоболин сообщил, что технически направление Киев-Донецк было готово к запуску новых поездов, а задержка с внедрением ускоренного движения на этом направлении была связана с подготовкой подвижного состава.

В обратный рейс поезд будет отправляться из Донецка в 16.60 и прибывать в Киев в 23.35.

С 9 июня на маршрут выйдет второй состав электропоездов – поезд №151/152, который будет отправляться из Донецка в 6.30т и будет пребывать в Киев в 13.10.

Базовая стоимость билета на маршруте Киев-Донецк в 1 классе составит 539,86 грн, во втором классе – 388,88 грн.

При расчете стоимости проезда применяются скидки в зависимости от дня недели.