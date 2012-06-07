Загрузка «Украинских экспрессов» достигнет 90%, уверяет "Укрзализныця"

Средняя загрузка «Украинских экспрессов» - межрегиональных электропоездов производства Hyundai Rotem, которые сегодня курсируют по железным дорогам Украины, составит до 90% в пиковые дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об том журналистам во время первого рейса «Украинского экспресса», который состоялся 7 июня по маршруту Киев–Донецк, сообщил первыйзаместитель генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Сергей Болоболин.

«Мы ожидаем, что в пиковые дни, такие, как пятница и воскресенье, населенность достигнет 90%. В любом случае, мы надеемся, что менее 50% она не будет », - сказал он.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника главного управления по координации работ по подготовке к проведению Евро-2012 и внедрению скоростного движения «Укрзализныци» Тарас Пасичник, на сегодняшний день наибольший уровень населенности отмечается на направлении Киев-Харьков.

«Были дни, когда в поезде оставалось непроданным одно место», - сказал он.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

С 27 мая до 1 сентября поезда Hyundai из Киева в Харьков следуют 4 часа 25 мин. со скоростью более 106 км в час, из Львова в Киев - 4 часа 55 мин. со скоростью свыше 116 км в час. Из Киева в Донецк поезд будет курсировать с начала июня со скоростью свыше 112 км в час, преодолевая расстояние между городами за 6 час. 30 мин.

Всего 912,5 км пути на национальном скоростном коридоре Львов-Киев-Харьков-Донецк на начальном этапе поезда Hyundai будут преодолевать со скоростью до 160 км в час, 398,1 км - до 140 км в час, 438,1 км - до 120 км в час.

На начальном этапе в сообщении Киев-Харьков будут курсировать 2 пары поездов, Киев-Львов - 1 пара поездов Hyundai. Остальные электропоезда Hyundai в Львовском и Донецком направлениях планируется назначить в первой декаде июня.