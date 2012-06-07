УЗ планирует реализовать проект скоростного движения в Крым до 2015 года

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует реализовать проект электрификации и организации ускоренного движения в направлении Крыма до 2015 года при условии получения финансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об том журналистам во время первого рейса «Украинского экспресса» - межрегионального электропоезда производства Hyundai Rotem, который состоялся 7 июня по маршруту Киев – Донецк, сообщил первый заместитель генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Сергей Болоболин.

«В этом году мы проектируем электрификацию на участке Долинская-Нииколаев, которая позволит выйти из Николаева на Херсон. В этом году проектирование будет закончено», - сказал он.

С. Болоболин сообщил, что в 2013 году «Укрзализныця» планирует подготовить к организации скоростного движения участок Долинская-Николаев с последующим выходом грузового движения на Колосовку и пассажирского движения на Херсон.

«Это будет 2014 год. До 2015 года мы планируем завершить туда (в направлении Крыма – УНИАН) электрификацию и пустить туда ускоренное движение», - сказал он.

По словам С. Болоболина, «Укрзализныця» достигла договоренности с Европейским банком реконструкции и развития, «который заинтересовался этим проектом».

«Мы надеемся, что у нас получится сотрудничество. И в случае открытия финансирования на 2013 год мы начинаем двигаться в сторону Крыма», - сказал он.

В то же время, С.Болоболин отметил, что «если не будет открыто финансирование, перспектива будет отдаленная, потому, что проект очень дорогостоящий и самостоятельно мы его на сегодняшний день не реализуем»

По его словам, стоимость проекта по электрификации и запуску ускоренного движения в сторону Крыма «если не делать дополнительного путевого развития, а проложить электрификацию по существующим путям, может составит около 1 млрд долларов».