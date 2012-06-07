Полномочия госорганов в сфере естественных монополий и отрасли связи разграничены - закон

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения полномочий государственных органов в сфере естественных монополий и в отрасли связи».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 262 народных депутатов из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон разграничивает полномочия органов регулирования в части определения субъектов ведения хозяйства на рынках, находящихся в состоянии естественной монополии, и на смежных рынках, устраняет дублирование функций государственных органов в сфере контроля над ценообразованием, а также расширяет полномочия национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации в части осуществления анализа рынков и определения операторов телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на рынках телекоммуникационных услуг доступа.

В новой редакции п. 2 ст. 3 закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины» (в котором определяются основные задачи АМК) установлено, что главной задачей АМК в сфере формирования и реализации конкурентной политики является контроль над соблюдением требований законодательства о защите экономической конкуренции во время регулирования цен (тарифов) на товары, которые производятся (реализуются) субъектами естественных монополий, а не контроль над регулированием цен (тарифов) на товары, которые производятся (реализуются) субъектами естественных монополий, как это предусматривалось в предыдущей редакции закона.

Законом установлено, что сводный перечень субъектов естественных монополий ведется Антимонопольным комитетом на основании реестров субъектов естественных монополий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые формируются национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, а в других сферах, в которых действуют субъекты естественных монополий, — национальными комиссиями регулирования естественных монополий в соответствующей сфере или органами исполнительной власти, осуществляющих функции такого регулирования, до создания отмеченных комиссий.