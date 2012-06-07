Организация скоростного движения между Киевом и Москвой зависит от договоренностей

Организация скоростного движения со скоростью до 350 км в час по направлению Киев-Москва будет зависеть от российско-украинских межгосударственных договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время первого рейса «Украинского экспресса» - межрегионального электропоезда производства Hyundai Rotem, который 7 июня вышел в первый рейс по маршруту Киев–Донецк, сообщил первый заместитель генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Сергей Болоболин.

«О концепции скоростного движения до 350 км в час мы не забываем и работаем вместе с россиянами над сообщением Москва-Киев. Этот вопрос постоянно рассматривается при встречах и руководителей железных дорог Украины и России, и руководителей государств. Окончательные сроки определят руководители государств», - сказал он.

По словам С.Болоболина, на сегодня разрабатывается технико-экономическое обоснование (ТЭО – УНИАН) проекта организации скоростного движения между Киевом и Москвой, которое может определить ориентировочную стоимость проекта.

«Уже прорабатывается ТЭО этого (проекта – УНИАН). Мы движемся в этом направлении, чтобы были реализованы скорости такие как в Европе – 350 км в час», – сказал он.

В то же время, С.Болоболин отметил, что «чтобы запустить высокоскоростной поезд между Киевом и Москвой, должна быть построена новая дорога».

«По существующей мы скоростные поезда никогда не сможем пустить. Но на сегодня по направлению Москва-Киев никаких дополнительных работ делаться не будет, только плановые», - сказал он.

Комментируя развитие скоростного железнодорожного движения в России на поездах «Сапсан» производства Siemens, С. Болоболин отметил, что «Сапсан» может развивать скорость гораздо больше, чем «Украинский экспресс» Hyundai, но чтобы развивать такую скорость, должна быть очень серьезная инфраструктура».

«Должно быть исключено попадание на этот участок любого живого существа – человека, животного. Должны быть сделаны все пересечения и переезды в разных уровнях. Это стоит миллиарды, поэтому мы пошли на компромиссный вариант, чтобы обеспечить ускоренное движение по украинским железным дорогам. Но даже так поезд идет в два раза быстрее, чем мы привыкли», - сказал он.