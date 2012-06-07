На ПЖД за январь-май предупреждено хищений грузов и имущества на 315 тыс. грн

Сотрудники ведомственной военизированной охраны Приднепровской железной дороги в январе-мае 2012 г. предупредили 238 фактов хищения грузов и имущества на сумму 315 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

При попытке хищений задержано 236 злоумышленников.

В основном похитители пытались демонтировать детали вагонов, соединительные узлы ж/д пути, красть из грузовых вагонов каменный уголь и металлопродукцию.

В частности, во время совместных с милицией оперативно-профилактических мероприятий на перегоне Запорожье Левое - Запорожье-2 был обнаружен незаконный пункт приема металлолома, где обнаружено 250 кг деталей верхнего строения пути (подкладки, костыли, болты и т.д.) на сумму 4 тыс. грн. Владельца пункта задержали и передали в линейный отдел милиции на станции Запорожье-1.

В мае на станции Обводная в Днепропетровске стрелки военизированной охраны ПЖД предупредили кражу воздухораспределителя на сумму более 1,6 тыс. грн.

Задержанного неработающего злоумышленника с украденным имуществом передали в линейный отдел милиции на станции Днепропетровск.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ведомственной военизированной охраны Приднепровской железной дороги в 2011 г. предупредили 586 фактов хищения грузов и имущества на сумму 720 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, обеспечивает промышленные связи угледобывающего Донбасса и железорудного Кривбасса, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В состав ПЖД входят 4 дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), 248 станций, общая численность работников превышает 61 тыс. человек. В 2011 году ПЖД перевезла более 215 млн тонн грузов и более 87 млн пассажиров, что соответствует уровню 2010 г.