Казахстан разрешил МАУ выполнять рейсы Киев-Алматы пока только на время Евро-2012

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” с 6 июня до 10 июля с.г. будет выполнять регулярные рейсы "Киев-Алматы-Киев" по временному разрешению, сообщили УНИАН в МАУ.

Компания не имеет постоянного разрешения на выполнение рейсов по маршруту "Киев-Алматы-Киев", и в связи с этим на текущей неделе возникли некоторые проблемы с отправкой пассажиров данными рейсами МАУ. Так, 4 июня рейс в Казахстан был отправлен по разовому разрешению, а 5 июня рейс МАУ из Борисполя по этому маршруту был вообще отменен. Большую часть пассажиров этого рейса пересадили на самолеты других авиакомпаний.

Как сообщили в компании, рейс 5 июня отменили в связи с тем, что Комитет гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ранее отказался предоставить МАУ на весь летний период разрешение на выполнение регулярных рейсов по маршруту “Киев-Алматы-Киев”. Разрешение не было выдано в связи с тем, что украинская компания предоставила неполный пакет документов, необходимый для выдачи данного разрешения.

В то же время, в МАУ сообщили, что ситуацию на данный момент определенным образом урегулировали и на период с 6 июня по 10 июля с.г. Минтранском Казахстана выдал МАУ временное разрешение на выполнение рейсов по этому маршруту.

Как отмечается в решении МТК РК, размещенном на его официальном сайте, “Такое решение авиационными властями Казахстана принято в целях предотвращение резонанса со стороны пассажиров, выкупивших места на рейсы авиакомпании «МАУ» в связи с проведением Чемпионата Европы по футболу”.

При этом, в Минтранскоме Казахстана подчеркивают, что авиакомпания «МАУ», “не имея разрешения на выполнение регулярных рейсов по маршруту Киев – Алматы- Киев, осуществляла продажу билетов на данный рейс”.

В МАУ агентству УНИАН также сообщили, что компания проводит регулярные переговоры с Минтранскомом Казахстана по вопросу выдачи разрешения на выполнение упомянутых рейсов.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Основная деятельность МАУ – это пассажирские и грузовые перевозки. Флот компании состоит из 19 самолетов Boeing 737 различных модификаций. Базовым аэропортом МАУ является Государственный международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).