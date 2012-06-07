Google привлекает флот самолетов для создания 3D-карт городов мира

Мировой интернет-гигант Google Inc решил направить арендованную "флотилию" небольших, оборудованных камерами аэропланов на ряд городов мира в рамках своего амбициозного проекта по созданию цифровой карты мира, сообщили в четверг мировые СМИ со ссылкой на представителей компании.

На прошедшей в Сан-Франциско пресс-конференции менеджеры Google заверили журналистов, что первые трехмерные карты некоторых городов могут появится уже к концу этого года.

Представители Google не стали уточнять, о каких именно городах идет речь, но на демонстрации показали 3D-карту американского Сан-Франциско. С ее помощью пользователь может видеть город с высоты птичьего полета.

"Мы старались создать иллюзию, что вы просто пролетаете над городом, почти так же, как если бы вы были в личном вертолете", - сказал в эфире CNN менеджер проекта Google Earth Питер Бирч.

Агентство Reuters цитирует главу по разработкам карт Google Брайна Макклендона, сообщившего, что компания использует парк самолетов, которые принадлежат и управляются компаниями-подрядчиками и летают специально для Google.

Отвечая на вопрос относительно возможного вторжения в личное пространство, Макклендон заявил, что вопросы неприкосновенности частной жизни регулировались одинаково для всех аэроснимков. Он также добавил, что фотографии, сделанные под углом в 45 градусов, используются уже давно.

Ранее Google уже использовала аэропланы для получения аэрофотоснимков. Например, в 2010 компания сфотографировала взрыв на газопроводе в Сан-Бруно, Калифорния. Однако то были единичные случаи, между тем как сейчас компания решила впервые использовать самолеты в систематическом порядке для создания конкретного продукта.

К концу года компания рассчитывает получить 3D-карту крупных городов, общий размер населения которых составляет 300 миллионов человек.

Первый трехмерный городской пейзаж появится уже в течение ближайших недель.

Новый проект Google явился, в частности, еще одним ходом компании в борьбе со своим основным конкурентом - Apple Inc, которая, по данным СМИ, намерена перестать использовать Google Maps в качестве встроенного картографического сервиса для iPhone и iPad в этом году и заменить его собственной технологией.

Макклендон объяснил также, что интеграция с поисковиком Google обеспечит намного более полезный картографический сервис, нежели продукт, работающий на обычном "геокодировании" - технологии, которая использует для создания цифровой карты географические координаты. В конце прошлого года Apple начала использовать свою собственную технологию геокодирования для карт Google, работающих в смартфонах.