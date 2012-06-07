Телерейтингами в Украине манипулируют - руководитель телеканала

Сегодня директор телеканала "RU Music" Рудольф Кирнос предоставил доказательства того, что до 8% данных о рейтингах телеканалов, которые составлены на основании измерений с помощью телевизионных панелей, сфальцифицированы. Соответствующая информация была обнародована на пресс-конференции в УНИАН в четверг.

"Порядка от 5% до 8% всех телевизионных панелей всех домохозяйств, кто участвует в этих измерениях, они коррумпированы... - сказал Р.Кирнос. - ... Это означает, что данная панель измерения не имеет права на существование, поскольку, если от 5 до 8% рынка смотрят не так как надо, этого вполне достаточно, чтобы завалить такие программы, как "Майданс" и других, не говоря уже о нишевых каналах, которые просто не могут понять, что происходит, почему их не смотрят". По его словам, речь идет о манипуляциях, которые оцениваются в десятки миллионов долларов, которыми пока что неизвестные злоумышленники манипулировали на рекламном рынке с помощью фальсификации рейтингов.

Р.Кирнос сообщил, что было проведено специальное расследование, в результате которого удалось выявить схему, с помощью которой до сегодняшнего времени удается искусственно повышать или понижать рейтинг канала, а также отдельной телепрограммы. Начато милицейское расследование и возбуждено уголовное дело.

"Расследование установило, что как минимум два высокопоставленных сотрудника GFK (украинского подразделения - УНИАН) занимались тем, что продавали, в полном смысле слова, базу данных домохозяйств. Причем делали это на протяжении достаточно длительного периода времени и получали за это достаточно крупное вознаграждение, исчисляемое десятками тысяч долларов", - сказал Р.Кирнос.

Адреса передавались определенной группе лиц, которые, в свою очередь, за материальное вознаграждение указывали участникам измерения, когда и какие каналы смотреть. Даже была разработана специальная инструкция по просмотру.

"Я от лица телеканала "RU Music", от лица всех тех, кто принимал участие в этом расследовании, хочу обратиться ко всем центральным телеканалам, всем телевизионным группам. Они и так уже все в курсе дела. Мы хотим обратиться к Индустриальному телевизионному комитету, эта организация тоже в курсе дела. У них есть все документы, они знают всю эту ситуацию, но они не хотят, чтобы это выходило на средства массовой информации, потому что они опасаются каких-то последствий, не знаю, каких конкретно, не хочу говорить, могу только догадываться. Даже не с просьбой, а с требованием поддержать наше обращение в правоохранительные органы, как это делается во всех цивилизованных странах", - сказал Р.Кирнос.

По его словам, инициаторы расследования передали информацию о нарушениях в главный офис GFK, который дал свое согласие на сотрудничество как с правоохранительными органами в этом вопросе, так и с самими инициаторами расследования, и подтвердил наличие как минимум необъяснимого аномального смотрения как минимум более 100 семей, которые участвуют в панели.

Напомним, в декабре 2011 года похожий скандал разразился в Турции, причиной которого стали обвинения некоторых компаний в подкупе панели. Второй скандал был там же в 2012 году, когда компанию TNS обвинили в утечке данных. Скандалы привели к значительным последствиям для местного рекламного рынка. По факту было возбуждено уголовное дело.

УНИАН обратился за комментарием в украинское подразделение GFK.