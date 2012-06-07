ПЖД в мае направила на ремонтно-путевые работы более 51 млн грн

В мае 2012 года Приднепровская железная дорога направила на ремонтно-путевые работы более 51 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, за месяц отремонтировано и модернизировано почти 42 км пути магистрали.

В частности, за май работники путевой службы Приднепровской железной дороги модернизировали 9,4 км пути, капитальному ремонту подвергли 12 км пути, среднему - 11, 3 км, комплексно-оздоровительному - 9 км.

Также за указанный период железнодорожники заменили 9 комплектов стрелочных переводов новыми - на железобетонных брусьях, 4 комплекта - новыми - на деревянных брусьях. Также в 4 комплектах стрелочных переводов обновлены металлические части.

Кроме того, за май на ПЖД заменено новыми 1,8 км рельсов и 3,7 км старогодных плетей бесстыкового пути.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, обеспечивает промышленные связи угледобывающего Донбасса и железорудного Кривбасса, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В состав ПЖД входят 4 дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), 248 станций, общая численность работников превышает 61 тыс. человек. В 2011 году ПЖД перевезла более 215 млн тонн грузов и более 87 млн пассажиров, что соответствует уровню 2010 году.