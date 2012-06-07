Аэропорт „Львов” во время Евро-2012 примет более 160 чартеров

Во время проведения Евро-2012 международный аэропорт «Львов» примет более 160 чартеров из разных стран Европы.

Кроме рейсов с болельщиками из стран - участниц матчей во Львове (Дания, Португалия, Германия), запланирован ряд чартерных и дополнительных рейсов из Польши, Австрии, Испании, Чехии, Румынии и других стран, сообщили УНИАН в аэропорту.

Впервые после реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорт «Львов» примет самолеты класса D (Боинг-767, Аэробус 310).

Справка УНИАН. На сегодняшний день из международного аэропорта «Львов» имени Данилы Галицкого осуществляют рейсы 12 иностранных и 3 украинских авиаперевозчика. Количество международных направлений – 15 (Москва, Варшава, Неаполь, Вена, Мюнхен, Прага, Стамбул, Тимишоара, Дортмунд, Венеция, Вроцлав, Краков, Салоники, Хургада, Анталия).