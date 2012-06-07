«Украинский экспресс» 8 июня выйдет в дополнительный рейс по маршруту Киев-Донецк

В пятницу, 8 июня, межрегиональный электропоезд производства Hyundai Rotem «Украинский экспресс» выйдет в дополнительный рейс по маршруту Киев-Донецк.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), это второй состав, который будет работать на маршруте Киев-Донецк.

9 июня этот состав начнет осуществлять регулярные рейсы.

«Укрзализныця» предлагает желающим возможность осуществить путешествие на дополнительном рейсе «Украинского экспресса».

Напомним, межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem «Украинский экспресс» начали курсировать по железным догам Украины с 27 мая 2012 года. До конца года по железным дорогам между Львовом, Киевом, Харьковом и Донецком будут курсировать 10 таких составов.