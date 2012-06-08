Совет ЕС разрешил подписать соглашения о совместном авиационном пространстве с Молдовой

Брюссель . Совет министров по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики ЕС дал согласие на подписание соглашения о совместном авиационном пространстве с Молдовой.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято 7 июня на заседании Совета в Люксембурге.

Согласно решению, Президент Совета должен определить, кто от имени ЕС подпишет настоящий документ, после чего он должен быть окончательно одобрен Советом ЕС и странами-членами.

Предусматривается, что соглашение будет временно выполняться сразу после подписания до его окончательной ратификации, когда оно полностью вступит в силу.

Соглашение о совместном авиационном пространстве предусматривает взаимное открытие авиационных рынков, а также применение одинаковых стандартов в сфере безопасности, управления авиационным движением, социальной сфере и защите окружающей природной среды.

Как сообщал УНИАН, ЕС и Молдова начали переговоры о соглашении о совместном авиационном пространстве в 2001 году. Текст соглашения парафирован 26 октября 2011 года.