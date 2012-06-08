Скандинавский лоукостер Norwegian Air Shuttle начал регулярные полеты в «Борисполь»

Скандинавская лоукост-авиакомпания Norwegian Air Shuttle с 8 июня начала выполнять регулярные полеты в Международный аэропорт «Борисполь» в Киеве.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, Norwegian Air Shuttle будет осуществлять регулярные рейсы из Осло (Гардермуэн) в Киев (Борисполь) на самолетах Boeing-737 (с компоновкой 186 кресел) дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Рейс планируется обслуживать в новом терминале D.

В рамках первого рейса ожидается 126 пассажиров на прилет и 85 – на отправление.

Пассажирское и наземное обслуживание авиакомпании будет осуществляться службами аэропорта «Борисполь».

Справка УНИАН. Авиакомпания Norwegian Air Shuttle является второй по величине в Скандинавии и третьим по величине лоукост-перевозчиком в Европе. Выполняет полеты между городами Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. В 2010 году самолеты Norwegian перевезли более 13 млн пассажиров. Воздушный флот авиакомпании состоит из самолетов Boeing 737-300/800.

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек. В І квартале 2012 года пассажиропоток увеличился на 12% - до 1,588 млн пассажиров, обработка грузов выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 7,999 тыс. тонн.

В мае 2012 года Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) отменило тендер по отбору организатора выпуска еврооблигаций на 300 млн долларов.