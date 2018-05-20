Вся правда о Hyundai (путевые заметки)

Самый большой недостаток новых поездов Hyundai, которые получили название «Украинский экспресс», - обилие кнопочек, предназначение многих из которых рядовому пассажиру понять трудно. Остальные недостатки, смачно описанные в СМИ, показались преувеличенными…

Испробовать на себе прелести нового подвижного состава Hyundai мы посчитали правильным в самом обычном согласно графику его рейсе, а не в пресс-туре, впечатлениями от которого, в основном, делятся на сегодня журналисты. УНИАН прокатился на «Украинском экспрессе» - межрегиональном электропоезде производства Hyundai Rotem - по маршруту Киев–Донецк.

Вагон Hyundai - вид с перрона

«Украинский экспресс» на линии

В первую очередь, стоит отметить, что лично я (корреспондент УНИАН) – сторонник ночных поездов. Люблю (и считаю удобным) выезжать из пункта отправления вечером и прибывать в пункт назначения утром. На мой обывательский взгляд, это рационально и для деловых визитов, и для семей с детьми. Обожаю «вагонные споры», а чай, который проводница заваривает в стакане с подстаканником, кажется особенно вкусным. Но мои предпочтения в "ускоренной" поездке немного нивелировались…

Как оказалось, более 700 км из Киева в Донецк, которые «Украинский экспресс» преодолел за 6 часов (обычно 12 часов), не такой уж и долгий путь. Мы приехали в Донецк точно по расписанию – в 12.45 и почти целый день до отправления был в нашем распоряжении. Поездка оказалась неутомительной, даже не смотря на то, что в течение всего времени на мониторах показывали один и тот же сюжет о достижениях транспортной отрасли, открытии новых терминалов в аэропортах «Борисполь» и «Киев» (Жуляны), внутреннем обустройстве вагонов Hyundai.

В пути мы старались развеять (или подтвердить, как получится) несколько мифов о Hyundai.

Вагон Hyundai - тамбур

Миф первый - в поезде сильно шатает

Убедились, что это не совсем так. Благодаря реконструкции путевого хозяйства, ход поезда показался достаточно плавным. Не было слышно стука, не трясло. На крутых поворотах, особенно если они осуществлялись на большой скорости, слегка заносило. Если во время пути идти по вагону, покачивает. Впрочем, тем, кто хоть немного знаком с физикой движения, понятно, что таким образом проявляется сила инерции (кто не знаком с данным принципом, рекомендуем почитать учебник физики за 7-й класс). Тем не менее, убедились, что заносы на поворотах являются показателем уровня профессионализма машиниста: если ему «нравятся» крутые виражи, то пассажиры могут во время таких каскадерских приемов отлететь к стенке.

Миф второй: движение - «не скоростное»

На дисплеях, расположенных в вагоне, кроме промо-роликов об украинских транспортниках, постоянно транслировалась информация о времени, температуре, а также о скорости, с которой в данный момент двигается поезд. По нашим наблюдениям, она на маршруте Киев-Донецк колебалась от 92 до 154 км в час, причем основное время пути приближалась именно к отметке 154. Сама скорость во время движения практически не давала о себе знать (поезд шел достаточно плавно), а если в дороге чем-то заниматься, например, писать заметку, читать или спать, то она не ощущается вовсе. Отличие «ускоренного» движения от «обычного» можно прочувствовать только пересев в обычный поезд, который после поездки в Hyundai - черепаха.

Между прочим, максимальная конструктивная скорость российских скоростных поездов «Сапсан» производства концерна Simens для Российских железных дорог, которые сегодня часто приводят в пример «настоящего скоростного движения», составляет 250 км в час. По направлению Москва-Санкт-Петербург они курсируют со скоростью 211-207 км в час, а на маршруте Москва-Нижний Новгород – не более 160 км в час. Развить большую скорость инфраструктура РЖД не позволяет.

Миф третий – питание

В третьем вагоне поезда находится кафе, которое уже «Укрзализныця» широко разрекламировала. Кроме того, закуски и напитки можно купить у стюардов, развозящих этот товар по составу на специальных тележках.

Помнится, по рассказам, пассажиры первых рейсов Hyundai в Харьков были шокированы - заказавшему чай, бармен протянул стакан, сахар, пакетик с заваркой и даже палочку для перемешивания. Но вот на вопрос, а где же кипяток, ответил: «А кипятка у нас нет».

В Hyundai, очевидно, есть проблемы с кипятком, но, железнодорожники, похоже, действительно пытаются их решить. Лично мы видели, что кофе в баре готовят в кофеварках, а вот воду для чая кипятят в обычных электрочайниках, и черного бодрящего напитка постоянно не хватает. Впрочем, нам это могло показаться.

Миф четвертый – про wi-fi и технику

Несмотря на обещания железнодорожников, что все будет действовать исправно, wi-fi в Hyundai работает, мягко сказать, странно. При открытии Интернет-браузера загружается стартовая страница с приветствием «Укрзализныци». На ней предлагают подключить Интернет, но удается это не всегда. Чем дальше от Киева и ближе к Донецку, тем сложнее загрузить. На отдельных участках Интернет можно загрузить через обычный мобильный модем.

Hyundai - обед в вагоне

В пути мы столкнулись с еще одной технической проблемой. Пассажирские места в Hyundai оборудованы розетками, но на экранах подключенных к ним нетбуков периодически появлялся сигнал «устройство работает от аккумулятора». Допускаем, что это – временное явление, или просто нам не повезло.

Миф пятый – сидя ехать неудобно

Сидя, действительно, ехать неудобно. Во всяком случае хуже, чем лежа. Но в Hyundai сиденья вполне приемлемые. В них уютно сидеть, они эргономичны, их легко можно подстроить под себя.

Кресла для пассажиров в вагоне Hyundai

Что умилило особо: если сосед впереди решит вздремнуть и начнет откидывать спинку кресла, ваш столик, расположенный на ней, не изменит своего положения, и вы сможете спокойно продолжить ланч или написание мемуаров. Кроме того, кресло оборудовано наушниками, через которые можно вывести звук фильмов, которые демонстрируются на мониторах вагона. Правда, в украинских Hyundai таковых всего 4 на весь вагон и они небольшие, поэтому изображение может показаться мелковатым.

Сложностиили менталитет "все - своими руками" против тотальной автоматизации

Самой большой проблемой в Hyundai нам показалось открывание дверей. Они в вагоне стеклянные. Мы достаточно долго пытались найти ручку, но ее не было. Была какая-то круглая кнопка. Оказалось, нужно нажать на нее и через несколько секунд она загоралась зеленым светом, и дверь открывалась автоматически.

Стеклянные двери в вагоне Hyundai

Достаточно непростым показался поиск рычага слива в санузле. Выяснилось, что он расположен на боковой стене, окрашен в синий цвет и имеет вид обычной

Санузел в Hyundai

кнопки. Догадаться, что это именно то, что нужно, может только достаточно смекалистый пассажир.

Проблематичным представляется путешествие в «Украинском экспрессе» с маленькими детьми – эти поезда все-таки рассчитаны на взрослых пассажиров, которые едут «по делам». Аргумент, что «с детьми нужно дома сидеть», на наш взгляд, впечатляющим не является.

Итого

В целом, Hyundai произвел достаточно хорошее впечатление. Мы убедились, что скоростное движение имеет перспективу. Помочь «Укрзализныце» в развитии проекта «Украинский экспресс» могут авиакомпании, которые не торопятся снижать цены на внутренних рейсах. При таком раскладе Hyundai не останется без пассажиров.

Анна Левченко (УНИАН)

Киев-Донецк-Киев