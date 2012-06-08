GfK хочет привлечь международных экспертов к внеплановому аудиту измерения ТВ-аудитории

GfK инициирует внеплановый внешний аудит измерения ТВ-аудитории в Украине с привлечением международных экспертов. Об этом говорится в ответе компании на просьбу УНИАН прокомментировать обнародованную вчера, 7 июня, директором телеканала "RU Music" Рудольфом Кирносом информацию о фальсификации рейтингов телеканалов в Украине.

В частности, он заявил, что “как минимум два высокопоставленных сотрудника GFK занимались тем, что продавали, в полном смысле слова, базу данных домохозяйств”, которые принимают участие в измерении рейтинга телеканалов с помощью телевизионных панелей.

По утверждениям Р.Кирноса, база продавалась “на протяжении достаточно длительного периода времени” за соответствующее вознаграждение, “исчисляемое десятками тысяч долларов". Адреса передавались определенной группе лиц, которые, в свою очередь, за материальное вознаграждение указывали участникам измерения, когда и какие каналы смотреть. Даже была разработана специальная инструкция по просмотру.

“... GfK серьезно реагирует на любые сомнения относительно качества данных и приняла решение пригласить опытных международных экспертов для проверки качества и достоверности системы измерения в Украине”, - говорится в сообщении GfK.

Согласно предоставленной УНИАН информации, GfK проводит электронное измерение ТВ-аудитории в Украине начиная с 2003 года. С 2008 года измерение осуществляется при помощи технологии Telecontrol VIII, разработанной Швейцарским подразделением компании. Измерение базируется на ежедневных данных, полученных от 2540 домохозяйств, которые отобраны для построения репрезентативной выборки и представляют телевизионное смотрение всего населения Украины.