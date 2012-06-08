Украина за два года потратила на инфраструктурные проекты 40 млрд грн

Украина за два года потратила на реализацию инфраструктурных проектов 40 млрд грн и намерена в будущем удерживать такие же темпы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе встречи с учеными-экономистами.

«Мы потратили за два года на реализацию инфраструктурных проектов 40 млрд грн. Мы за два года сделали больше, чем за 20 лет. Впервые мы такие громадные деньги направили на инфраструктуру. И вот теперь бы нам этот темп поддержать», - сказал Н.Азаров.

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