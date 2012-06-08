Владелица 10-тысячного билета на экспресс Hyundai получила 2 билета на Евро-2012

Львовянка Руслана Билозир, купившая десятитысячный билет на «Украинский экспресс» Hyundai, 8 июня получила два билета на финальный матч чемпионата Европы по футболу Евро-2012, сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Билеты на финал Евро-2012 на львовском железнодорожном вокзале в 07:00 перед отправлением поезда вручили волонтеры принимающего города Львова. Р.Билозир приобрела счастливый билет на скоростной межрегиональный поезд "Украинский экспресс" - на 8 июня (4 вагон, место № 3).

Как говорит Р. Билозир, билеты, вероятно, она подарит другому человеку.

«Это для меня неожиданность, действительно приятно. Я болею за нашу сборную. Очень хотела бы посетить матч, но, увы, не буду в Украине. Если есть возможность, я передарю билеты», - отметила она.

Напомним, вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников пообещал подарить билеты на финальный матч Евро-2012 владельцу 10-тысячного билета на «Украинский экспресс» Hyundai.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.