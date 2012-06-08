УЗ: осталось 7,5 тыс. мест в поездах до Харькова и Львова на первые матчи Евро-2012

На первые матчи чемпионата Европы по футболу Евро-2012, которые пройдут в украинских городах Харькове и Львове, есть возможность доехать железнодорожным транспортом из всех регионов страны. В принимающих городах Евро-2012 в свободной продаже находится еще свыше 7,5 тыс. мест (по состоянию на утро 8 июня) из более 28 тыс. мест, которые предложила Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины.

Харьков, 9 июня, Нидерланды - Дания, 19:00

В канун матча и в день его проведения на поезда формированием железных дорог Украины в целом пассажирам предложено в направлении Харькова 12841 место в поездах, из которых по состоянию на 11:00 8 июня свободные 5286 мест.

В направлении Харькова остаются свободные места из всех регионов Украины.

В частности, в канун матча на поезда формированием Южной-Западной железной дороги предложено 2632 места, в свободной продаже до ст. Харьков есть билеты на 511 свободных мест (по состоянию на 8 июня).

Также жители Киевщины могут воспользоваться межрегиональным поездом Интерсити (+), который отправляется в день проведения матча из Киева - в 06:15 и прибывает в Харьков - в 10:43, общее количество мест в нем - 82.

На поезда формированием Донецкой железной дороги к месту проведения матча (ст. Харьков) в свободной продаже остается 630 билетов из 1460 предложенных, Львовской железной дороги - 5 билетов с 758 предложенных, Одесской железной дороги - 736 билетов из 2102 предложенных, Приднепровской железной дороги- 3322 билетов из 4731 предложенного места.

Львов, 9 июня, Германия - Португалия, 21:45

На матч, который состоится 9 июня во Львове, болельщики также могут доехать железнодорожным транспортом со всех регионов Украины.

Всего на ст. Львов на поезда предложено - 15 985 мест, из них по состоянию на 11:00 8 июня свободных - 2250

Сейчас на поезда формированием Юго-Западной железной дороги в свободной продаже остается 880 мест с 7582 предложенных. Также болельщики, которые будут отправляться из Киева, могут воспользоваться межрегиональным поездом Интерсити (+), который накануне матча отправляется из Киева - в 18:20, а прибывает во Львов - в 23:15. Пока мест - 274.

На поезда формированием Донецкой железной дороги к месту проведения матча в свободной продаже остается 66 билетов из 818 предложенных, Одесской железной дороги- 664 билетов из 3266 предложенных, Южной железной дороги - 2 билета из 810 предложенных и Приднепровской железной дороги - 364 билетов из 2930 предложенных.