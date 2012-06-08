ЮЗЖД запускает экскурсионный ретро-поезд для гостей Евро-2012

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) с 10 июня запускает для гостей чемпионата Евро-2012 и жителей Киева ретро-поезд, на котором можно будет осуществить обзорную поездку «По Киевскому кольцу железной дороги».

Как сообщили УНИАН в ЮЗЖД, ретро-паровоз будет отправляться ежедневно в 13:45 с первой платформы Киевского вокзала.

Продолжительность обзорной экскурсии — 2 часа. Стоимость билета - 25 гривен.

Во время экскурсии будет возможность узнать об истории и современности Юго-Западной железной дороги, а также воспользоваться услугами вагона-ресторана.

Билеты можно приобрести в кассе № 19 на пригородном вокзале станции Киев-Пассажирский.