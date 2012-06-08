ЮЗЖД запускает экскурсионный ретро-поезд для гостей Евро-2012
19:42, 08 июня 2012Транспорт/Связь
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Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) с 10 июня запускает для гостей чемпионата Евро-2012 и жителей Киева ретро-поезд, на котором можно будет осуществить обзорную поездку «По Киевскому кольцу железной дороги».
Как сообщили УНИАН в ЮЗЖД, ретро-паровоз будет отправляться ежедневно в 13:45 с первой платформы Киевского вокзала.
Продолжительность обзорной экскурсии — 2 часа. Стоимость билета - 25 гривен.
Во время экскурсии будет возможность узнать об истории и современности Юго-Западной железной дороги, а также воспользоваться услугами вагона-ресторана.
Билеты можно приобрести в кассе № 19 на пригородном вокзале станции Киев-Пассажирский.
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