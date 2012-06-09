До Киева и Донецка на 11 июня еще доступно более 8 тыс. ж/д билетов

В "Укрзализнице" заявляют о наличии более 8 тысяч билетов на поезда в украинские города, где 11 июня состоятся матчи Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, на матчи Украина - Швеция и Франция - Англия в рамках Чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Киеве и Донецке 11 июня, болельщики имеют возможность доехать железнодорожным транспортом.

"Сейчас в свободной продаже остается более 8,5 тысяч мест (по состоянию на утро 8 июня) из более 43 тысяч мест, которые предложила Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в канун матча и в день его проведения в направлении Донецка в поездах украинского формирования в целом пассажирам предложено 11 611 мест, из которых по состоянию на 11.00 8 июня было свободно 2880 мест.

В направлении Донецка есть свободные места из всех регионов Украины, кроме Львова.

В частности, в канун матча на поезда формирования Юго-Западной железной дороги предложено 4416 мест, в свободной продаже есть билеты на 850 мест (по состоянию на 8 июня).

Жители Киевской области могут воспользоваться межрегиональным поездом «Интерсити», который отправляется в день проведения матча из Киева в 6.05 и прибывает в Донецк в 12.45. Общее количество мест в нем - 267.

На поезда формирования Южной железной дороги к месту проведения матча (Донецк) в свободной продаже остается 700 билетов из 1424 предложенных. Также в день матча пассажиры могут воспользоваться поездом «Интерсити» Харьков - Донецк, общее количество мест в нем - 236.

На поезда формирования Одесской железной дороги остается в свободной продаже 130 билетов из 800 предложенных, Приднепровской железной дороги - 350 билетов из 2396 предложенных мест.

Также болельщики могут воспользоваться поездом «Интерсити», который отправляется в день проведения матча из Днепропетровска в 9.50 и прибывает в Донецк в 12.46, общее количество мест в нем – 347.

На поезда формирования Львовской железной дороги все билеты раскуплены, их было предложено 758.

Кроме того, на первый матч с участием национальной сборной Украины по футболу на Евро-2012 болельщики также могут приехать в Киев железнодорожным транспортом из всех регионов Украины.

Всего по ст. Киев - Пассажирский на поезда предложено 31 504 места, из них по состоянию на 11.00 8 июня свободных было 5828.

Сейчас на поезда формированием ДЖД в свободной продаже остается 600 мест из 4384 предложенных; ОЖД - 1600 билетов из 5197 предложенных, ЮЖД - 650 билетов из 2008 предложенных; ПЖД - 1500 билетов из 10520 предложенных.

Также болельщики, которые будут отправляться из Донецка, Львова и Харькова, могут воспользоваться межрегиональными поездами «Интерсити», на которые еще есть в продаже 1024 свободных мест.