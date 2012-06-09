Лондонские водители автобусов угрожают забастовкой
16:05, 09 июня 2012Транспорт/Связь
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Тысячи лондонских водителей автобусов поддержали предложение о проведении забастовки, которая может нарушить транспортное сообщение в британской столице в дни Олимпиады, сообщает Би-би-си.
Водители требуют выплаты для каждого из них премии в размере около $800.
Ранее машинистам поездов метро и наземных поездов была обещана выплата подобной премии за работу в дни Олимпиады, которая стартует в конце июля.
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