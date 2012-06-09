"Борисполь" предупреждает о возможных изменениях в расписании движения рейсов
17:18, 09 июня 2012Транспорт/Связь
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Аэропорт "Борисполь" предупреждает пассажиров о возможных изменениях в расписании движения рейсов некоторых авиакомпаний.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.
«Аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме, обслуживая рейсы авиакомпаний согласно суточному плану полетов. По техническим причинам в деятельности авиакомпаний возможны изменения в расписании полетов. Оперативная информация о статусе рейсов отображается на он-лайн табло аэропорта. Многоканальный телефон для пассажиров: (044) 393 43 71», - говорится в сообщении.
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