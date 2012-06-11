Вблизи Бородянки во время аварийной посадки самолета 5 человек погибли и 13 пострадали

В Киевской области 5 человек погибли и 13 пострадали во время аварийной посадки самолета вблизи города Бородянка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, вчера в 10.40 из-за сильного дождя и порывов ветра, во время выполнения парашютных прыжков на аэродроме „Бородянка” осуществил жесткую аварийную посадку на поле самолет Л-410, который принадлежит Украинской школе пилотов.

На его борту находилось 16 парашютистов и 2 члена экипажа.

Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

В свою очередь в Киевской областной государственной администрации УНИАН сообщили, что трое из 13 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди них - тренер из Австрии.

Председатель Киевской ОГА Анатолий Присяжнюк распорядился оказать максимальную помощь пострадавшим, в том числе обеспечить их перевозку из Бородянской районной больницы в областную больницу.

Также в связи с этой чрезвычайной ситуацией при облгосадминистрации создан специальный оперативный штаб.