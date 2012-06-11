В клинической больнице ЛЖД открыто обновленное хирургическое отделение

Обновленное и переоснащенное хирургическое отделение открыто в Клинической больнице Львовской железной дороги (ЛЖД).

Как сообщает пресс-служба ЛЖД, в отделении организована работа двух отдельных блоков - гнойной и чистой хирургии, которые получили современное оборудование, хирургические столы, кровати и инструментарий, а также операционный блок, оснащенный по последнему слову мировой медицинской техники.

Напомним, Клиническая больница ЛЖД утверждена медицинским комиссаром УЕФА базовым медицинским учреждением Львова, который на время проведения в Украине Евро-2012 будет обеспечивать медицинское обслуживание семьи УЕФА (персонала и участников Чемпионата).