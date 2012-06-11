«АэроСвит»: задержка рейсов 8-9 июня произошла из-за самолетов перевозчиков-партнеров

Авиакомпания "АэроСвит – Украинские авиалинии" объяснила задержку рейсов, участившуюся 8-9 июня, выводом из эксплуатации в мае этого года четырех самолетов зарубежных перевозчиков-партнеров, а также задержкой с поставкой двух новых воздушных судов. Об этом говорится в сообщении «АэроСвит», переданном агенчтству УНИАН.

«Главная причина сбоев - неожиданный для компании вывод из эксплуатации в мае этого года четырех самолетов зарубежных перевозчиков-партнеров и задержки с поставкой двух новых воздушных судов по не зависящим от "АэроСвит" причинам. Это значительно ограничило возможности компании в резервировании самолетов», - говорится в сообщении компании.

«АэроСвит» отмечает, что «отсутствие воздушных судов, на которые компания рассчитывала, составляя расписание полетов, сказалось на регулярности выполнения рейсов в первой декаде июня - с началом чемпионата Европы по футболу».

В авиакомпании отмечают, что для обновления плановых провозных емкостей "АэроСвит" еще в мае ускорил процедуру заключения договоров по лизингу дополнительно самолета ATR-72 и двух воздушных судов Boeing 737-700.

«Во второй половине июня эти самолеты, а также 2 новых Embraer 190 будут введены в эксплуатацию», - говорится в сообщении.

В то же время «АэроСвит» отмечает, что до ввода в эксплуатацию всех пяти дополнительных самолетов вероятны задержки отдельных авиарейсов компании.

«Авиакомпания "АэроСвит" приносит извинения пассажирам за задержки авиарейсов, участившиеся 8-9 июня, и за вызванные ими неудобства», - говорится в сообщении компании.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту "Борисполь". На сегодняшний день обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины. Оперирует флотом в составе 27 воздушных судов производства компании Boeing, включая 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 19 среднемагистральных Boeing 737. Также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. Является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с 1996 года и членом Ассоциации Европейских Авиакомпаний с 2008 года.