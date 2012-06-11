Воздушные силы Украины взаимодействуют с НАТО для охраны воздушного пространства на Евро-2012

Воздушные силы Вооруженных сил Украины взаимодействуют с НАТО в ходе охраны воздушного пространства во время проведения чемпионата Европы по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам прибывший в Донецк начальник штаба - первый заместитель начальника штаба авиации Командования Воздушных сил Украины, генерал-майор Игорь Янушевич

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, генерал-майор сообщил о взаимодействии украинских военнослужащих с НАТО.

«Мы взаимодействуем с НАТО и в первую очередь с Польшей - у нас проводится обмен информаций. Они нам предоставляют информацию в радиусе порядка 200 км по воздушным судам, мы – свою вдоль государственной границы», - сказал И.Янушевич.

При этом он добавил: «То же самое у нас и с Турцией - все эти вопросы отработаны».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецк для усиления охраны воздушного пространства во время Евро-2012 прибыли истребитель-перехватчик типа Су-27 и военно-транспортный самолет типа Ан-26.