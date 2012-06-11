ДЖД сформирует для болельщиков на 13 и 16 июня дополнительные поезда из Донецка в Киев
13:26, 11 июня 2012Транспорт/Связь
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Донецкая железная дорога (ДЖД) планирует на 13 и 16 июня сформировать два дополнительных поезда для футбольных болельщиков.
Как сообщает пресс-служба (ДЖД), в дни матчей в городе Донецк все поезда Киевского направления, сформированные ДЖД, курсируют по полной схеме.
Кроме того, ДЖД сообщает, что на протяжении Евро-2012 в поездах киевского и московского направления формированием ДЖД проводниками работают 54 студента профильных вузов, владеющих английским языком.
На вокзальном комплексе Донецк во время футбольного чемпионата круглосуточно работают 18 волонтеров со знанием иностранного языка.
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