ДЖД сформирует для болельщиков на 13 и 16 июня дополнительные поезда из Донецка в Киев

Донецкая железная дорога (ДЖД) планирует на 13 и 16 июня сформировать два дополнительных поезда для футбольных болельщиков.

Как сообщает пресс-служба (ДЖД), в дни матчей в городе Донецк все поезда Киевского направления, сформированные ДЖД, курсируют по полной схеме.

Кроме того, ДЖД сообщает, что на протяжении Евро-2012 в поездах киевского и московского направления формированием ДЖД проводниками работают 54 студента профильных вузов, владеющих английским языком.

На вокзальном комплексе Донецк во время футбольного чемпионата круглосуточно работают 18 волонтеров со знанием иностранного языка.