Столичная ГАИ напоминает: с 13.30 до 19.15 будет перекрыто движение на бул.Леси Украинки

Столичная Госавтоинспекция напоминает, что сегодня во время шествия болельщиков сборной Швеции (около 7 тысяч) с 13.30 до 19.15 в обоих направлениях будет перекрыто движение на бульваре Леси Украинки на участке от улицы Кутузова до улицы И.Кудри.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, с 18.50 во время прохождения участников марша от площади Леси Украинки будет перекрываться движение транспорта по такому маршруту: улица Кутузова, Московская (от Цитадельной до Кловского спуска), далее на Кловском спуске (от Московской до Мечникова), Мечникова, Басейной (от Шовковичной до Эспланадной) и до северных ворот НСК «Олимпийский».

По мере прохождения колонны болельщиков движение на вышеуказанных улицах сразу будет возобновляться.

С целью избежания осложнений в движении накануне и во время проведения матча Госавтоинспекция советует всем жителям и гостям столицы планировать маршрут передвижения, обходя центральную часть города.

Также ГАИ просит водителей быть внимательными и доброжелательными к другим участникам дорожного движения, относиться с пониманием к временным ограничениям движения и неудобствам, которые будут возникать во время проведения Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, сегодня на НСК «Олимпийский» в рамках Евро-2012 состоится матч между национальными сборными Украины и Швеции.