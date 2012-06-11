Для Евро-2012 организовали дополнительный поезд из польского Пшемысля во Львов

Львовская железная дорога (ЛЖД) организовала дополнительный электропоезд для перевозки иностранных болельщиков из польского города Пшемысль (Перемышль) до Львова в дни проведения матчей чемпионата Европы по футболу Евро-2012, сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

По словам начальника пассажирской службы ЛЖД Богдана Яворского, на первый матч во Львов 9 июня этим электропоездом приехали 600 иностранных болельщиков.

Около 15% из них уехали из Львова в Киев и Харьков.

«Это в основном немцы. Специально для них мы подготовили электричку Львов-Перемышль, которая привезла и отвезла обратно. Наши волонтеры совместно с волонтерами Львовского городского совета их встретили, все рассказали, показали и направили на стадион», - сказал Б. Яворский.

По его словам, «языкового барьера в общении не было».

Дополнительный электропоезд Пшемысль—Львов совершит рейс также 13 и 17 июня.