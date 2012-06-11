Железные дороги Украины за 3 дня Евро-2012 перевезли почти 606 тыс. пассажиров

Железные дороги Украины за 3 дня Евро-2012 — 8, 9 и 10 июня - перевезли 605,814 тыс. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укразлизныця»).

По оперативным данным «Укрзализныци», в частности, 8 июня было перевезено 200,540 тыс. пассажиров, в том числе 48 тыс. в международном сообщении, 9 июня — 191,210 тыс. пассажиров, в том числе 50,437 тыс. пассажиров в международном сообщении, 10 июня по железным дорогам Украины было перевезено 214,064 тыс. пассажиров, в том числе в международном сообщении 46,510 тыс. пассажиров.

В то же время, в «Укрзализныце» отмечают, что на сегодняшний день железнодорожники не имеют возможности подсчитать объемы перевозок болельщиков, так как специальные поезда для этой целевой группы не были заказаны.