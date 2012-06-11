За опоздание поездов Интерсити+ пассажирам будут выплачивать компенсацию

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») разрабатывает порядок компенсации пассажирам за опоздание поездов класса Интерсити+ более чем на 30 минут. Об этом УНИАН сообщили в «Укрзализныце».

Порядок будет утвержден внесением изменений в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

Изменения в Правила перевозок будут направлены на согласование в соответствующие комитеты и ведомства.

Справка УНИАН. Поезд категории Интерсити+ (ИС+) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км в час и более при допустимой скорости до 200 км в час. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

К классу ИС+ относятся электропоезда “Украинский экспресс” производства Hyundai Rotem.

Поезда Skoda относятся к классу Интерсити.