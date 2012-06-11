На Hyundai сообщением Донецк-Киев на 12 июня продано 99% билетов

На утренний рейс Донецк-Киев межрегионального электропоезда “Украинский экспресс” производства Hyundai Rotem на 12 июня продано 99% билетов, сообщила УНИАН Донецкая железная дорога (ДЖД).

На ДЖД отмечают, что с начала чемпионата Европы по футболу Евро-2012 в сутки в Донецк поездами дальнего следования прибывает около 6,5-7 тыс. пассажиров.

При этом основное количество иностранных болельщиков прибывает поездами киевского и московского направления, а многие болельщики сдают обратные билеты, чтобы продлить свое пребывание в Донецке.

Кроме того, в ДЖД отметили, что «Украинский экспресс», который прибыл в Донецк 11 июня с опозданием на 41 минуту, в обратный рейс в Киев отправится по расписанию.