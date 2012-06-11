ЮЖД организовала в Харькове «фан-зону» для пассажиров-болельщиков
16:56, 11 июня 2012Транспорт/Связь
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Южная железная дорога организовала на Привокзальной площади в Харькове «фан-зону» для пассажиров-болельщиков.
Об этом сообщает пресс-центр Южной железной дороги.
По их данным, несколько лет назад железнодорожники установили на площади огромный (размером 3 на 4 метра) полноцветный светодиодный экран. Четкое масштабное изображение и прекрасная акустика создает отличные условия для просмотра различных передач. Теперь по этому экрану показывают матчи Евро-2012. Желающих посмотреть игры собирается немало.
В пресс-центре напомнили, что Привокзальная площадь в Харькове была реконструирована в 2002 году.
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