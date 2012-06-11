ЛЖД привлечет 11 кредитных линий на 51 млн грн

Государственное территориально-отраслевое объединение «Львовская железная дорога» объявило тендер на привлечение 11 возобновляемых кредитных линий на общую сумму 51 млн грн сроком на 1 год, сообщает на сайте госзакупок.

Раскрытие тендерных предложений запланировано на 12 июля.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций. Львовская железная дорога в 2011 году увеличила пассажирские перевозки на 2,2% по сравнению с 2010 годом - до 70,554 млн пассажиров. Перевозки грузов в 2011 году выросли на 12,3% по сравнению с 2010 годом — до 23,07 млн тонн.